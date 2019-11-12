أمانة جدة تطرح وظائف للجنسين بنظام التعاقد
أعلنت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 23 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد للرجال والنساء في شركة متعاقدة مع الأمانة حيث يشترط توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة ، حسب المسميات التالية :
1- مدير مشروع / شاغر واحد – رجال / سيدات
2 – مشرف فريق مكتب خدمات / شاغر واحد – رجال / سيدات
3 – مهندس حاسب آلي / شاغرين – رجال / سيدات
4 – فني دعم مكتب خدمات / 3 شواغر – رجال / سيدات
5 – فني دعم مستخدمين / 4 شواغر – رجال
6 – مدير أنظمة شبكات واتصالات / شاغر واحد – رجال / سيدات
7 – مهندس دعم أنظمة شبكات / شاغرين – رجال
8 – مهندس دعم أنظمة اتصالات / شاغر واحد – رجال
9 – مدير أنظمة نظم المعلومات / شاغرين – رجال / سيدات
10 – مهندس دعم أنظمة نظم المعلومات / 3 شواغر – رجال / سيدات
11 – مدير أنظمة مراكز معلومات / شاغر واحد – رجال
12 – مهندس دعم أنظمة مراكز معلومات / شاغرين – رجال