شهدت إصابة طالبات.. وفيات بحادثين منفصلين في الطائف 

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٠٦:٠٣ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداها قد تعرضت لإنقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الاصابات وحالة وفاة.

وتفصيلاً : ذكر شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات المنطقة والتي بدورها تلقت البلاغ والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار .

وتابع الثبيتي : أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى إنقلاب إحداهم مما تعرض قائدها لحالة وفاة وإصابة أربع أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة .

وكان قد شارك بالحدث فرقتي اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

من ناحية أخرى: تلقت عمليات منطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ حادث تصادم بين عدة مركبات إحداهن مركبة تقل طالبات وذلك عند الساعة ٧:٥١ص على طريق الرميدة .

وقال الثبيتي : في حين ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق اسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي .

وتابع الثبيتي : عند وصول أول فرقة إتضح بالموقع حالتي وفاة وثمان إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بينهن ٦ طالبات ، وعلى الفور تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل .