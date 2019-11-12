“واتس آب” تطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتس آب، إطلاق وظيفة جديدة للشركات الصغرى، مثل المقاهي، والمتاجر المختلفة لتقديم عروضها، وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة الكتالوغ “Catalog” الجديدة تغني أصحاب الأعمال عن إرسال الرسائل، والصور، والمعلومات عن خدماتهم أو عروضهم.

وبإنشاء المستخدم كتالوغاً جديدا في واتس آب، سيتمكن العملاء من مشاهدة المعلومات عن المنتجات والخدمات في تطبيق التراسل الفوري مباشرةً، ولن تكون هناك حاجة لإحالة العملاء المحتملين إلى موقع ويب الشركة أو التاجر.

وليتمكن المستخدم من إنشاء كتالوغ فإنه يحتاج إلى تطبيق Whatsapp Business المتوفر للأجهزة المحمولة العاملة بنظام غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”، وأكدت الشركة، توفر وظيفة الكتالوغ بعد، في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وألمانيا، والبرازيل.