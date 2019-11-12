بعد أسبوع من تعيينه.. مصرع قيادي حوثي في البيضاء

لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة البيضاء، مصرعه بعد أسبوع من تعيينه مشرفاً بمديرية الصومعة.

وأكد مصدر محلي لموقع “عدن نيوز” الإخباري أن القيادي محمد هادي الغرباني، المشرف الميداني على مواقع الميليشيا في منطقة المسحر بمديرية الصومعة، لقي مصرعه في عملية قنص على أيدي أفراد من المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية.

ولفت المصدر إلى أن الغرباني كان يعمل مشرفاً على نقطة عوين على طريق آل عزان، قبل أن تكلفه الميليشيا الانقلابية الأسبوع الماضي، بمهام الإشراف على مواقعها في المسحر بمديرية الصومعة.