وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في العراق

أفاد بيان صحفي عراقي اليوم الثلاثاء بأن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تطرق إلى تطورات الأوضاع بالعراق والأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي فيصل بن فرحان بحثا خلاله سبل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يساهم في تلبية تطلعات البلدين”.

وأوضح البيان أن الحكيم استعرض “تطورات الأوضاع في العراق، والحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين”.

وذكر البيان أن الجانبين “بحثا عددا من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة”.