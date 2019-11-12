أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين خلال كلمة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة،إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب يوم السبت إن المحادثات مع الصين تمضي “بشكل جيد جدا” لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن. وقال أيضا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون الأسواق متعطشة لأي جديد بشأن المحادثات.