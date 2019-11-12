هل فعلاً رونالدو مهدد بالإيقاف؟

جذب نجم فريق يوفنتوس ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الأنظار له بسبب رد فعله على قرار المدير الفني ماوريتسيو ساري بعد استبداله في الدقيقة 55 أمام ميلان الأحد الماضي، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأثار النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ الجدل بعد خروجه من ملعب أليانز ستاديوم قبل نهاية مباراة ​يوفنتوس​ وميلان بثلاث دقائق، ليغادر ملعب المباراة إلى المنزل بدلاً من الذهاب لغرفة خلع الملابس.

وتحدث لاعب فريق روما الأسبق والمحلل التلفزيوني الحالي، أنطونيو كاسانو، أن رونالدو قد يتعرض لعقوبة كبيرة، جراء ذلك الفعل، مؤكداً أنه كاد أن يتعرض لمثل هذه العقوبة من قبل.

وكشف كاسانو قائلاً إنه كاد يتعرض للإيقاف لمدّة سنتين بعدما فعل نفس التصرف الذي قام به رونالدو، وذلك عندما كان لاعباً لروما.

وأوضح كاسانو، أن خلال مباراة الـ”ديربي” بين روما ولاتسيو، قام فابيو كابيلو وقتها باستبداله، وتعمد الخروج من الملعب فوراً ومغادرة الملعب.

وأشار إلى أن مثل هذا التصرف يخالف قوانين مكافحة المنشطات، إذ من المفترض أن يبقى جميع اللاعبين في ملعب اللقاء، لاختيار اثنين منهم للخضوع لفص المنشطات، ولا يسمح لهم بمغادرة الملعب قبل نهايتها.

وتابع كاسانو أنه عاد بسرعة إلى الملعب آنذاك للخضوع لهذا الفحص، وإلا كان سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدّة سنتين، إذ أنه اختير حينها.

وأكمل في تصريحاته خلال البرنامج التلفزيوني الإيطالي “تيكي تاكا”، أن ذلك حدث في أثناء لقاء روما ضد لاتسيو.

وعلى الرغم من تغييره، غادر البرتغالي ملعب يوفنتوس قبل نهاية المباراة بين يوفنتوس وميلان.

في وقت التغيير، ذهب إلى ساري وبعد تبادل الانطباعات، ذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس دون المرور عبر مقاعد البدلاء.

ودافع مدربه عنه حينما أكد أنه استبدله بسبب إصابة صغيرة في الركبة لا تسمح له بالتدريب بشكل جيد.