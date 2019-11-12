الماجستير لعبدالرحمن الحارثي في التربية الخاصة

أنهى عبدالرحمن بن بهيان الحارثي، مناقشة رسالة ماجستير الآداب في التربية الخاصة بعنوان “دراسة مقارنة مهارات اللغة البراجماتية بين التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين” بكلية الشرق العربي.

حصل في نهاية المناقشة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى وقد تشكلت لجنة المناقشة كلا من الدكتور عبدالعزيز العبدالجبار (مناقشاً)، والدكتور محمد القحطاني (مناقشاً) والدكتور محمد عبده (مشرفاً ومقرراً)، سألين المولى له أن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.