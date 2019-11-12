“فلكية جدة”: الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة الخميس المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن سماء مكة المكرمة بعد منتصف ليل الخميس 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر عند الساعة 2:05:21 (صباح الجمعة) بتوقيت السعودية، (11:05:21 مساء بتوقيت غرينتش)، تعامد القمر الأحدب المتناقص فوق الكعبة المشرفة في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وفي لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع (89.57.42 درجة) وقرصه مضاء بنسبة 94% بنور الشمس وعلى مسافة 385,918 كيلومتر.

وسيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء.

ويمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة كما هو الحال مع تطبيقات الهواتف الذكية.

ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء ، حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت حيث أن موقع القمر يشير الى إتجاه مكة.

يذكر أن هذا التعامد هو الثالث والأخير للقمر بعد تعامد 17 يناير و15 فبراير هذه السنة 2019.