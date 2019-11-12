طالبة تجلب “ثعبانًا” للجامعة لإثارة الرعب بين الطالبات

أصدرت جامعة طيبة، بيانًا حول ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود ثعبان داخل أحد المعامل بشطر الطالبات بجامعة طيبة وذلك في يوم الأحد.

وقالت الجامعة في بيانها، إنه في يوم الأحد 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019م وعند الساعة (1:50) ظهراً تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغًا من قبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديدًا بعد إخلاء الطالبات، عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي وتم التعامل مع البلاغ على الفور من قبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا.

وأضاف البيان: “تبين للجامعة أنه وبعد مباشرة البلاغ من قبل الجهات المختصة داخل الجامعة، بأن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع (أبوسيور) غير السام (منزوع الأنياب) والمستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة، وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون إحداث أي إصابات، وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات”.

وأوضحت الجامعة، أنه تم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، لتؤكد حرصها الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

وأكدت الجامعة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضلله للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون التواصل المباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.