عاجل.. التعليم تعتمد آلية تطبيق تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية وآلية الاختبارات

اعتمدت وزارة التعليم ألية تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية والمذكرة التفسيرية له.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم حصلت “الوئام” على نسخة منه وتضمن التعميم تخصيص 20 درجة في المرحلة الابتدائية لأعمال الفصل موزعة كالتالي :

١٠ درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة تنفذ في نهاية كل فصل أو باب أو وحدة من الكتاب حسب طبيعة كل مادة وتقيس مستوى استيعاب الطالب للمحتوى.

و١٠ درجات لتقويم الطلاب بأدوات تقويم متنوعة خلال الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية وفق الآتي في المواد التالية توحيد فقة وسلوك حديث وسيرة رياضيات ، علوم ، دراسات اجتماعية ومواطنة من الصف الثالث وحتى السادس على أن توزع درجات التقويم المتنوعة بــ٤ درجات للمهمات الأدائية و٣ للمشاركة الصفية و ٣ للواجبات المنزلية.

وتوزع درجات التقويم الطالب في مادة اللغة العربية (الصف الثالث) ١٠ درجات للاستماع والتحدث والقراءة والكتابة (الإملاء المنسوخ والخط) ويطبق نهاية كل وحدتين ويقسم الناتج على اثنين و١٠ درجات تحريري يطبق نهاية كل وحدتين ويقسم الناتج على ٢

٣٠ درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

أما درجات التقويم في مادة اللغة العربية من الصف الرابع وحتى السادس على النحو التالي :

١٠ درجات للاداء القرائي والمهات الادائية واستظهار النصوص والواجبات والمشاركات ويقسم الناتج على ٢

١٠ درجات اختبار تحريري في نهاية الوحدة لتقيم بقية المهارات ،و٣٠ درجة اختبار نهاية الفصل أما توزيع درجات تقويم الطالب في مادة اللغة العربية لجميع صفوف المرحلة المتوسطة يكون كالتالي :-

١٠ درجات للاداء القرائي ، ١٠ درجات اختبار تحريري نهاية الفترة ،٣٠ درجة اختبار نهاية الفصل.

اختبارات المنتسبين من ٥٠ درجة مقسمه على حزئيين ٢٠ درجة للتواصل اللغوي ، استظهار النصوص ، الاداء القرائي .

و٣٠ درجة للفهم المسموع والمقروء، الرسم الإملائي . الخط ، الصنف اللغوي ، الأسلوب اللغوي ، الوظيفة النحوية .

وتطبق هذه اللائحة على طلاب التربية الخاصة وطلاب التعليم المستمر وتكون درجة النهاية الصغرى لطلاب الذكاء ٣٠ درجة لجميع المواد شريطة حصوله على ١٥٪؜ من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني على أن تدخل درجات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول هذا العام في نظام نور من قبل معلمي المواد وتقوم لجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة بتوعية الطلاب وأسرهم بهذه التعديلات وتكون مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي خمسة أيام فقط لطلاب المرحلة الابتدائية ولا تقل عن ذلك وتكون متزامنة مع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية .