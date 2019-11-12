جماهير نادي الاتحاد تطالب إدارة ناديها بتحرك قانوني ضد نادي الوحدة

طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة ناديها بالتحرك القانوني والذي يكفل حق ناديها في كونه أول نادي تأسيسًا في المملكة العربية السعودية جاءت المطالبات الاتحادية بعد أن قامت إدارة نادي الوحدة بتغيير تاريخ تأسيس ناديها على الشعارات الرسمية للنادي حيث حمل الشعار تاريخًا جديدًا للتأسيس 1916م بدلًا من التاريخ السابق 1366هـ.

ويعتبر نادي الاتحاد، أول نادي تأسيسًا في المملكة العربية السعودية من خلال الجهات الرسمية وهي الهيئة العامة للرياضة وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تأسس في العام 1927م (1346هـ).

وأثار تغيير نادي الوحدة لتاريخ تأسيسه واعتماد التاريخ الجديد لتأسيسه على الشعار الرسمي وجميع ما يخص استخداماته داخل النادي استغراب الجميع، كون اعتماد الشعارات وتغييرها أو الإضافة عليها لا بد وأن يتم بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرياضة.

ومن المعروف لدى الوسط الرياضي، أن نادي الاتحاد وفقًا لما لديه من وثائق تاريخية تحفظ له حق عمادته لأندية المملكة العربية السعودية بصفته النادي الذي تم تأسيسه أولًا في العام 1927م 1346.

يشار إلى أن الجهات المسؤولة عن الرياضة وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة لم تصدر أي بيان حيال ذلك حتى اللحظة.