جرفتها السيول وأودت بحياتها.. السلطات التونسية تعلق الدراسة بعد وفاة طالبة

أدت سيول ناجمة عن أمطار هائلة إلى وفاة فتاة، اليوم الثلاثاء، في تونس، في وقت أعلنت فيه السلطات عن تعليق الدراسة في عدة ولايات بأنحاء البلاد.

وتوفيت الفتاة بعد أن جرفتها السيول بينما كانت عائدة من المدرسة في إحدى القرى التابعة لمعتمدية فرنانة بولاية جندوبة غرب تونس.

وعثر على جثة الفتاة بعد عمليات بحث، بحسب ما ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية في جندوبة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، حصول فيضانات بمناطق بالشمال الغربي بولايات الكاف وجندوبة بالأساس.

وتشهد أغلب مناطق البلاد موجة برد مع تهاطل الأمطار منذ صباح اليوم فيما شهدت مناطق قرب المرتفعات في غرب البلاد بداية تساقط الثلوج.

وأوقفت السلطات، الدراسة عند منتصف نهار اليوم في المدارس والجامعات، في 17 ولاية من بينها العاصمة.

والعام الماضي تسببت فيضانات في ولاية نابل في سقوط قتلى وانهيار جسور وطرقات ومنازل وخسائر جسيمة في البنية التحتية.