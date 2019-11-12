“الغذاء والدواء” تحذّر من الكريم المركز love beauty لاحتوائه على رصاص وزئبق بنسبة عالية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج “الكريم المركز love beauty” لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من مادتي الرصاص والزئبق.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت منتجاً يتم الترويج له عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام”، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المستهلكين عن تسبب المنتج في ظهور آثار جانبية، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية جداً من مادتي الرصاص والزئبق تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد له مخاطر صحية على المستهلك.

وأضافت أن المنتج يحمل اسم “الكريم المركز love beauty” وتاريخ صلاحيته 2021/05م ويتم تسويقه عن طريق أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” .

وأضافت الهيئة، أن المنتج لم يتم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني، ولم يتم كتابة البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي. ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.​