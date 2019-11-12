مصرع شاب في حادث تصادم على طريق الباحة – العقيق

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادت تصادم وقع على طريق العقيق – الباحة مقابل محطة الآلاء.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 13:55 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بموقع بهر مقابل محطة الآلاء.

وأضاف أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود إصابة لشاب في العقد الثاني من العمر، وتم التعامل معه إسعافيًا في الموقع، وكانت إصابته حرجة ناتجة عن إصابة في الرأس وكسور متفرقة، وتم نقل الحالة عن طريق فرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وتوفي هناك.

وناشد “الزهراني” جميع سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور، مناشدًا عابري الطريق بترك المجال لفرق الهلال الأحمر المتجهة لمواقع الحوادث لتؤدي مهامها بالشكل المطلوب، خاصة وأن التجمهر عند الحوادث يعيق عمل الفرق الإسعافية.