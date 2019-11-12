البيت الأبيض: ترمب وماكرون قلقان بشأن خطوات إيران النووية

عبر الرئيسان الأميركي، دونالد ترمب، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقهما بشأن الخطوات التي تتخذها إيران لتطوير برنامجها النووي.

وتناول الرئيسان في اتصال هاتفي ملفات إيران وسوريا والتجارة.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، الثلاثاء، أن “الزعيمين أكدا مجددا على التزامهما باستمرار التنسيق بشأن سوريا”.

وفي مكلف التجارة كتب دير: “الرئيس ترمب شدد على أهمية ضمان‭‭ ‬‬فرص متساوية للشركات الأميركية”.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في باريس الإثنين لمناقشة كيفية الرد على التحركات الإيرانية الأخيرة في تفعيل نشاطاتها النووية، أصدر الوزراء بيانا عبروا فيه عن قلقهم حيال تنصل طهران من الاتفاق النووي وإصرارها على استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.

من جهتها، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران، مؤكدة أن طهرن كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم وتجاوزت السقف المحدد.