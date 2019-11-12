صاحب مقطع الرقص مع فتاة أجنبية يوضح حقيقة ومكان الحدث

أعلن حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم بدر الزوايده عن أنه صاحب مقطع الرقص مع الفتاة الأجنبية الذي انتشر عبر مواقع التواصل وقيل إنه في العلا السعودية.

وقال الحساب “السلام عليكم انا بدر الزوايده من الاردن صاحب المقطُع هذَا ُوَُهذَا حُسِابّيَ الُانَسِتْقًرَامٌ z__www2015”.

وأثار مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لشاب سعودي مع فتاة أجنبية يرقصان في العلا، جدلا واسعا بين النشطاء، قبل ظهور صاحب حساب بدر الزوايدة ليوضح الأمر.

فيما لم يتم التأكيد أو النفي أن صاحب الحساب الأردني هو الشاب نفسه الذي ظهر في الفيديو مع الفتاة، حيث لم يظهر حسابه الذي أظهره على انستيجرام ماهية مقطع الفيديو المنشور أو علاقته به.