سلطنة عمان ترحب بجهود السعودية في التوصل لـ #اتفاق_الرياض

رحبت سلطنة عمان، الثلاثاء، بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية.

وقالت الخارجية اليمنية نأمل بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

واستقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، ببيت البركة في مسقط، أمس، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

ونقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللشعب العماني مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمّل السلطان قابوس الأمير خالد بن سلمان نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي مزيداً من التطور والنماء.

حضر المقابلة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي، والفريق أول سلطان بن محمد النعمانـي وزير المكتب السـلطاني، والوفد المرافق لسمو الضيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل مسقط، مساء أمس، واجتمع مع بدر بن سـعود بن حـارب الـبوسـعيدي الـوزير الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني، وبحثا عـدداً مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجهود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة، كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجهود المشـتركـة لـمحاربـة التطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والسـفير السعودي بمسقط عيد بن محمد الثقفي، والوفـد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفـاع، وعدد من المسؤولين في البلدين.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان، وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وجرى خلال اللقاء استعراض الـعلاقـات الـثنائـية التي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة، وسبل تطويرها بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحثا عـدداً مـن الـموضـوعـات ذات الاهتمام المشترك.