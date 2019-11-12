بعد تجديد الدعوة.. البحرين والإمارات تقرران المشاركة في #خليجي24

قررت البحرين والإمارات، الثلاثاء، المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة.

وقال اتحادان كرة القدم البحريني والإماراتي إنه بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إليهما، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة قررا مشاركة المنتخبين الوطنيين في هذه البطولة.