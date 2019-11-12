عروس_الشرقيه .. طلبت من يرشدها للأماكن الموفرة .. فانهالت عليها “هدايا الخير”

في واحد من المواقف التي تدل على أن الخير باق في المجتمع السعودي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عروس من الدمام اشتكت من قلة مهرها وأن أباها مريض وغير قادر على مساعدتها لتنهال عليها عروض الخير و الهدايا التي فاجأتها بأكثر مما طلبت.

وأرسلت الفتاة شكواها لأحد الجروبات تطلب مساعدة قائلا “أنا على وشك زواج ومتربيه عند جدتي وهي كبيرة بالسن أمي طلقها أبوي وعمري خمس شهور وتزوجت بعدها بسنة ونادرا ما تسأل عني حتا زواجي احتمال كبير ما تحضره وأبوي تعبان وما عنده شغل أنا حتى بسبب ظروفي ما كملت دراستي، أبي أعلم عالاماكن الزينة والرخيصه هنا بالدمام لأن فعليا ما اعرف شي ومهري كله 25 ألف ويادوب يكفي كشان كذا ابي وحده تعلمني كل شي حلو ورخيص يقدر يكفي ميزانتي”.

ساعات قليلة على تناقل شكوى الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وانهالت مساعدات الخير التي تمد يد العون لصاحبة الشكوى، بالتكفل بمصاريف الزواج ومعيشتها كاملة، إضافة إلى العروض الأخرى لإعانة الفتاة في أزمتها بالكامل.

ومن ضمن المساعدات ما قدمه أحد معارض بيع السيارات الذي رد على شكوى الفتاة قائلا “لاتشيلين هم الميزانية والسيارة

لكم سيارة فارهة لمدة ٣ ايام مجاناً، الرجاء مراسلتنا عبر الخاص، وارسال بياناتك وبيانات العريس”.

وعلى نهجها سار أحد محالات بيع فساتين ولوازم الزفاف قائلا “فستان الزفاف ولباس العرسان ولوازم العرس كاملة عندنا لا أحد يشيلها خلاص تكفلنا بيها . احنا اولى بالخير”

ودخل على التعليقات أحد وكلاء الفنادق الشهيرة في الدمام قائلا “شهر كامل على حسابنا في أحلى سويت للعرائس لا تشيلوا هم شي اطلاقا إقامة كاملة مننا ارسلوا الأرقام على الخاص نتواصل معاكم فورا”.

فيما أعلن آخر بالتبرع بقاعة العرس دون أجر كما تبرع بطقم الزواج.

وضرب موقف الفتاة و التجاوب معه أكبر مثال على أن المجتمع السعودي يتمتع بالكثير من حس التكافل و الرحمة و الخير