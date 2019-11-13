الدفاع_المدني يدعو أهالي المدينة للحيطة والحذر

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقعه التي تمر بها منطقة المدينة المنورة والتي تستمر حتى يوم الجمعة القادم بمشيئة الله.

وتشمل بعض محافظاتها ( المدينة المنورة – المهد – الحناكية – العلا – العيص – وبعض اجزاء من محافظة ينبع ) حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة قد تصل الى ٤٥ كم / س و مثيرة للأتربة و الغبار ,وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع من مواطنين ومقيمين, إلى توخي الحيطة والحذر ، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب ,وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي العميد خالد مبارك الجهني أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة و المعنية بتدابير الدفاع المدني.