رئيس الوزراء الفلسطيني يطلب تدخلًا فوريًا لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد 10 فلسطينيين، إضافة لعشرات المصابين.

وقال اشتية في بيان له اليوم :”يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورًا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة”.

وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.