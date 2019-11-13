الهلال السعودي يقدم قائمته الأولية لمونديال الأندية

قدم نادي الهلال السعودي قائمته الأولية لبطولة كأس العالم للأندية 2019، إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، استعداداً للمشاركة في البطولة حال فوزه بلقب دوري أبطال آسيا.

وكان “فيفا” طالب الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني طرفي الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بتقديم قائمة أولية للمشاركة بالبطولة.

وفاز الهلال على أوراوا 1-0 في مباراة الذهاب بالنهائي الآسيوي على ملعبه فيما يلتقي الفريقان إياباً على ملعب أورواولا بمدينة سايتاما اليابانية.

وتقام النسخة المرتقبة من مونديال الأندية خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وضمت القائمة جميع اللاعبين بما فيهم البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين والكولومبي كويلار لحين تقليص القائمة إلى 23 لاعباً في نهاية نوفمبر الحالي إذا توج الفريق باللقب القاري وتأكدت مشاركته في المونديال.