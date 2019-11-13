بالصور: تعليم الطائف يتوج نادي الحي بثانوية هوازن بطلا لدوري المعلمين 

نيابة عن المدير العام للتعليم بالطائف ورئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي توج مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي فريق نادي الحي بثانوية هوازن بكاس بطولة اندية مدارس الحي للمعلمين الثانية لكرة القدم بعد فوزهم على فريق نادي الحي بعبادة بن الصامت بركلات الترجيح 3/2 على ملعب نادي الامام محمد بن عبد الوهاب المقامة في نادي الأمام محمد بن عبدالوهاب تحت شعار‏⁧‫ عطاء المعلم مستقبل للوطن‬⁩ واستلام الميداليات الذهبية كما حظي الجمهور بجوائز قيمة.

وتم تكريم اللجان العاملة في البطولة والحكام والرعاة (وأفضل لاعب ، وأفضل هداف ، أحسن حارس ) حضر المباراة الختامية مدير إدارة النشاط الطلابي وممثل أندية مدارس الحي سامي العصيمي ومدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة عواض الخديدي ورعاة البطولة وعمدة الحي وعدد من مديري الادارات والمشرفين التربويين المتابعين للأندية وعدد من قادة الاندية والمعلمين ومرتادي النادي.

وأشاد النفيعي بالتعاون والتكامل بين اعضاء اللجان والفرق المشاركة في البطولة مؤكداً بأن هذا البرنامج الثاني وليس الأخير للمعلمين بل امتداد لبرامج متعددة في جميع الرياضات للمعلمين فهم يستحقون هذا العمل.

وهذا الانجاز من اندية مدارس الحي وإدارة التعليم مقدما شكره لممثل أندية مدارس الحي سامي العصيمي وزملاءه فريق العمل على الاعداد والتنظيم لهذه البطولة كما قدم شكره لقائد نادي الامام محمد بن عبدالوهاب على استضافته للبطولة و مثمناً دور الرعاة في انجاح البطولة.

يذكر ان البطولة شارك فيها فيها ستة عشر فريق من أندية مدارس الحي بمحافظة الطائف وكانت البطولة قائمة على خروج المغلوب من المباراة.

على مستوى المحافظة هي نادي الإمام محمد بن عبدالوهاب، ونادي عمار بن ياسر ، ونادي الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونادي عبادة بن الصامت، ونادي حنين، ونادي عمر بن الخطاب، ونادي الغمير، ونادي الشفا، ونادي الأندلس.

ونادي هوازن، ونادي يزيد بن عبدالملك، ونادي الإمام الأوزاعي، ونادي الحسن بن علي، ونادي معهد التربية الفكرية، ونادي حنظلة بن أبي عامر، ونادي مدينة الملك فهد، وتقام منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب. واستمرت طيلة اسبوعين كاملين.