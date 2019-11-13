تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرَد, وذلك على محافظات العيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّنت أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الـ 11 صباحاً, وتستمر حتى الـ 8 مساءً.