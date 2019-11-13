المنتخب الإنجليزي يتربص ببطاقة التأهل ليورو 2020 في مباراة تاريخية

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) غدا الخميس في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) سيحاول الفريق الإنجليزي ومديره الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة الغد من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.

وقال ساوثجيت في تصريحات على موقع الاتحاد الإنجليزي للعبة : “المشاركة في هذه المباراة لحظة مؤثرة بشكل خاص لاسيما مع تواجد عدد من لاعبينا السابقين لحضور المباراة”.

وأشار ساوثجيت إلى أن الفريق سيسعى لإحداث التوازن بين الاستمتاع بهذه اللحظة التاريخية وأداء مهمته وتحقيق الهدف الرئيسي من المباراة وهو التأهل لنهائيات يورو 2020 .

ومن المقرر أن يمنح اللاعبون “أرقام تراثية” ستوضع أسفل الشارة التي تحمل رقم المباراة.

وقال ساوثجيت : “نتحدث دائما إلى اللاعبين بشأن الشارة الموضوعة على صدر قميص اللعب وعن كونهم مجرد جزء صغير من هذا التاريخ وأن هناك العديد من اللاعبين الذين سبقوهم واللاعبين الذين يأتون بعدهم”.

وأضاف : “من المهم أن نحترم قميص اللعب وأن نتركه في مكان أفضل مما وجدناه فيه”.

وعلى مدار 147 عاما مضت منذ خاض المنتخب الإنجليزي (منتخب الأسود الثلاثة) مباراته الدولية الأولى ، توج الفريق بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط وكان ذلك في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1966 ، بينما بلغ المربع الذهبي في أربع نسخ أخرى من البطولات الكبيرة وكانت إحداها مونديال 2018 بروسيا تحت قيادة ساوثجيت أيضا.

ويرى هاري كين مهاجم توتنهام قائد المنتخب الإنجليزي أن كون المباراة تاريخية سيكون حافزا ومصدر إلهام للفريق بأكمله.

وقال كين في تصريحات صحفية : “السير على ملعب ويمبلي في مثل هذه المناسبة سيكون لحظة خاصة للغاية… كلنا سنشارك في هذه المناسبة ونشعر بالفخر. إنها فرصة رائعة للاحتفال بتاريخ الأمة”.

وقال كين إن المباراة المفضلة له من مباريات المنتخب الإنجليزي عندما كان طفلا هي المباراة التي حقق فيها الفريق الفوز الكبير 5 / 1 على نظيره الألماني.

وأوضح كين : “فيما يتعلق بكوني لاعبا إنجليزيا ، قدمنا بطولة رائعة في مونديال 2018 ، ولكنني بدأت مسيرتي مع المنتخب الإنجليزي في مواجهة ليتوانيا على استاد ويمبلي وسجلت هدفا بعد 79 ثانية من نزولي ، وكانت لحظة لا يمكن نسيانها أيضا بالنسبة لي.

وأضاف : “كرة القدم لها القدرة بالتأكيد على توحيد الجميع. يمكن رؤية هذا خلال كأس العالم. الجميع كان سعيدا ومبتسما كما تجمعوا لمؤازرة فريقنا ورياضتنا”.

ويسعى ساوثجيت للتركيز على المهمة الرئيسية في مباراة الغد وهي التأهل ليورو 2020 .

وقال ساوثجيت : “إنها فرصة لنا من أجل التأهل للبطولة الأوروبية وهي لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا… إنها المباراة الدولية رقم 1000 للفريق وهي مناسبة مهمة جدا للجميع وحدث خاص للغاية لمن يشارك فيه”.

وقد يمنح ساوثجيت الفرصة إلى جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي لخوض

مباراته الدولية الأولى مع الفريق كما يطمح أليكس شامبرلين للمشاركة في المباراة بعد عودته للفريق وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ولكن تشكيلة الفريق ستخلو من رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي حيث استبعده

ساوثجيت من حساباته بعد مشاجرته مع زميله جو جوميز أمس الأول الاثنين.