كلمة ترامب تسحق الآمال وترفع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1462.15 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1463.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونج كونج مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

وقال ترامب في كلمة أمس الثلاثاء أمام نادي نيويورك الاقتصادي إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين “يقتربون” من إبرام اتفاق “المرحلة واحد” التجاري لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1708.20 دولار للأوقية. وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأوقية في الشهر الماضي وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب اليوم الأربعاء.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 875.18 دولار للأوقية.