وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ من 2025

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على

النفط اعتبارا من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء لكن من غير المرجح أن يصل لذروة في غضون العقدين المقبلين.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا وتقدم المشورة لحكومات الغرب بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 إن نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا في العقد الذي يبدأ في 2030.

وترى الوكالة في توقعاتها الأساسية، التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018.

وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2040.

وقالت الوكالة “هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط” مشيرة إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات.

غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية.

وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعا من 300 مليون متوقعة في تقرير العام الماضي وهذا سيزيح نحو أربعة ملايين برميل يوميا من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا في 2035 من ستة ملايين برميل يوميا في 2018.

ومن المتوقع أن تتراجع حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إنتاج النفط إلى 47 بالمئة خلال معظم العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات.