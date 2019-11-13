مواطنة تستعيد بصرها في مدينة الملك عبدالله الطبية

استعادت بفضل من الله مريضة بالعقد السادس من العمر بصرها في العينين بعد معاناة سنة ونصف في انجاز جديد لمركز العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة بعد احالتها من احدى المستشفيات مكة الكرمة إلى المدينة الطبية ولتوفر الامكانيات الحديثة والكوادر المتخصصة حيث اظهرت نتائج الفحوصات والاشعة اللازمة واستعراض التاريخ المرضي تبين بأن المريضة تعاني من ضعف شديد بالإبصار بالإضافة إلى أمراض مزمنة مثل ضغط الدم وتصلب شرايين القلب وضيق بالصمام الاورطي والمايترالي بالقلب واستسقاء لمفاوي بالرجلين مع ما تعانيه من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنها ١٦٥ كيلو جرام مما جعل إمكانية إجراء العملية صعبا جدا.

واجتمع الفريق الطبي من مركز العيون وقسم التخدير والتمريض لدراسة الحالة حيث كان من الصعوبات التي واجهت الفريق الطبي وزن المريضة المفرط وإيجاد سرير عمليات يتحمل وزن المريضة وعدم ملاءمة السرير لإجراء عمليات العيون لمثل هذه الحالات.

وتم بحمد الله إجراء العملية تحت ظروف وإجراءات استثنائية حيث إجريت لها عملية إزالة الماء الأبيض وزرع عدسة بالعينين في آن واحد لصعوبة نقل المريضة مرة أخرى إلى العمليات وتحت التخدير بالقطرات فقط وبدون أي غرز جراحية. وتكللت ولله الحمد العملية بالنجاح التام وتتمتع المريضة بنظر طبيعي حيث عبرت عن عظيم سعادتها بقولها في غرفة العمليات بعد العملية مباشرة انها ترى يدها لأول مرة منذ سنة ونصف داعية الله سبحانه بأن يمن على حكومتنا الرشيدة بالخير والامان نظير ماتقوم به من تسهيلات واهتمام بصحة المواطن وتوفير كل الامكانيات في خدمته بجودة تضاهي مثيلاتها بالدول المتقدمة.