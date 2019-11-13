أمير جازان يلتقي وزير الإسكان.. ويسلّم مستفيدي “سكني” و”التنموي” وحداتهم (صور)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وعدد من مسؤولي الوزارة، كما سلّم سموه عددًا من الوحدات السكنية والأراضي المجانية لمستفيدي برنامج “سكني” وكذلك الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “الإسكان التنموي”، كما رعى سموّه توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية لمخططات الوزارة مع عدد من المقاولين المؤهلين، ومذكّرات تفاهم بين وزارة الإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة جازان.

واستعرض سموّه مع معالي وزير الإسكان، خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” وكذلك مستفيدي “الإسكان التنموي” في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عددٍ من المشاريع، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان مشيداً بأهمية الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من جهات القطاع الخاص وأيضاً الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحية في المنطقة في سبيل خدمة المواطنين.

كما تابع سموّه إجمالي ما تم توفيره من برنامج “سكني” لمنطقة جازان منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضي مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

وناقش سمو الأمير محمد بن ناصر مع معالي وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدا سموّه حرص الأمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها وزارة الإسكان مثمناً دورها الفاعل في توفير السكن الملائم، مقدماً شكره لمعالي الوزير ولمنسوبي الوزارة على كل ما تم تقديمه من برامج مميزة وخيارات سكنية متنوعة يعود نفعها على المواطنين، منوّهاً بالدور الذي تقوم به الوزارة تجاه مستفيدي الإسكان التنموي وتلبية احتياج المنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

من جهته ثمن معالي وزير الإسكان، حرص سمو أمير منطقة جازان واهتمامه بمشاريع الإسكان في المنطقة وتوفير كافة الحلول، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، تنفيذاّ لتوجيها القيادة الحكيمة وتماشياً مع أهداف “برنامج الإسكان”، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعتبر إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030.