جمعية أعمال للتنمية الأسرية وشركة ناقل توقعان مذكرة تفاهم لتدريب وتوظيف الشباب

وقعت شركة ناقل وجمعية اعمال للتنمية الأسرية, العاملة في مجال تمكين الشباب والفتيات للانطلاق إلى سوق العمل الحر, الثلاثاء, مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في مجالات خدمة وتنمية المشاريع النوعية للجمعية، وتشجيع الأعمال المشتركة في مجالات خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر, بهدف تطوير خدماتهم, ودعم مشاريع مختارة بالخدمات المالية وغير المالية وفق آليات الدعم المتبعة في الشركة والجمعية.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تقديم دورات تدريبية للشباب والفتيات بعد اجتيازهم شروط القبول والمقابلة الشخصية بما يتناسب مع الوظائف المتاحة بالشركة وذلك بأن تعمل شركة ناقل من خلال مركزها التدريبي بتدريب الفتيات المرشحات من قبل الجمعية 300 وظيفة ‘كول سنتر، بالإضافة إلى تدريب الشباب على أعمال المستودعات وخدمة التوصيل لسبعمائة وظيفة.

كما تأتي هذه الاتفاقية ليقين كلا الطرفين بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات رفيعة المستوى والتطوير من مستوى المعرفي والعملي لمستفيدي الجمعية وشركة ناقل.

ومثل شركة ناقل في التوقيع على المذكرة رئيسها التنفيذي محمد البياتي, كما وقع عن جمعية أعمال للتنمية الأسرية مديرها التنفيذي عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي.

ﺑﺪور ﻧﻮه اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ، ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﺪه ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الأﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﻗﺎل “اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ”: نسقت الجمعية ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ وﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺣﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.

وﻗﺪم “اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ”، اﻟﺸﻜﺮ لشركة ناقل لمبادرتها لبرم اتفاقية التعاون بين الجمعية والشركة.