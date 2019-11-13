رويترز: “أرامكو” تورد الغاز المسال إلى بنجلادش بموجب اتفاق طاقة

قال مسؤولون لـ”رويترز”، إن شركة أرامكو تعتزم توريد غاز طبيعي مسال إلى بنجلادش في إطار اتفاق مؤقت قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى توقيعه في أكتوبر.

ووقعت أكوا باور وأرامكو السعودية، اتفاقا مع مجلس تنمية الكهرباء في بنجلادش لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 3600 ميجاوات ومرفأ في بنجلادش.

ويجري بناء محطة الكهرباء والمرفأ البري لإعادة التغويز في منطقة موهشخالي في كوكس بازار أو في موقع بديل حيث أن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقال سلمان فضل الرحمن المستشار الاستثماري لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة: “ستورد أرامكو الغاز الطبيعي المسال بالفعل، بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال”.

وأضاف: “ستبني أكوا محطة الكهرباء لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء”.

وتربط الرياض وداكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل حيث إن السعودية أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية شديدة الأهمية لبنجلادش.