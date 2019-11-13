إثيوبيا تعلن اكتمال مشروع بناء سد احتياطي لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، اكتمال مشروع بناء “سد السرج” الاحتياطي لـ”سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء جيرما مينجيستو، القول إن اكتمال هذا السد “يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وأوضح مينجيستو، أن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

ولفت إلى أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي، عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وشدد على أنه تمت معالجة الأساس لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، مشيرًا إلى أن هذا السد ستكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها من السد الرئيسي.