الاتحاد الخليجي يوافق على مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في خليجي 24 ويقرر إعادة القرعة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين رسميًا في النسخة المرتقبة من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقررة في قطر.

وأوضح مسؤولو الاتحاد الخليجي في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في الدوحة، قبول مشاركة المنتخبات الثلاثة ليكتمل بهذا عقد المنتخبات الثمانية التي يحق لها المشاركة في البطولة

الخليجية.

وكانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن، أكدت مشاركتها في هذه النسخة، وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.

ولكن اجتماع اليوم شهد إعادة النظر في نظام البطولة بعد الموافقة على طلبات منتخبات السعودية والإمارات والبحرين للمشاركة في هذه النسخة.

وتقرر أن تعاد القرعة غدا في الدوحة وبحضور ممثلي الاتحادات المشاركة في هذه النسخة حيث ستقسم المنتخبات الثمانية على مجموعتين مثلما حدث في النسخ الماضية.

وتم تأخير موعد البطولة عن الموعد الذي كان مقررا لها وذلك ليومين فقط لتقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وتقرر أن تشارك الدول الثمانية بمنتخباتها الأولى في هذه النسخة ليتم تأخير موعد انطلاق البطولة ليومين خاصة وأن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ستقام في 19 نوفمبر الحالي.

كما أشار المنظمون إلى أن هناك ملاعب أخرى ستضاف إلى قائمة الملاعب المضيفة لهذه النسخة.

وأوضح جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي، أن هذه الملاعب ستحدد بعد إجراء القرعة غدا، مضيفًا أن اللجنة المنظمة بصدد توجيه طلبات إلى الاتحادات المشاركة في

البطولة لترشيح أطقم حكام للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وينتظر أن تناقش اللجنة المنظمة للبطولة إضافة استاد آخر لاستضافة مباريات البطولة إلى جوار استاد “خليفة الدولي” وذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين في نفس التوقيت مع تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين.

وقال العماني جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد الخليجي، إن قطر ليس لديها أي تعقيدات في مسألة دخول الجماهير، مشيرًا إلى أن الاتحاد الخليجي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني حريص على مشاركة الجميع.

وقال الشكيلي: “نتمنى أن يحضر رؤساء الاتحادات الأعضاء المؤتمر العام للاتحاد والذي يعقد على هامش البطولة”.

وعن الجوائز المالية للبطولة، قال “الشكيلي” إنها لم تتغير عما كان معلنًا خلال القرعة التي أجريت الشهر الماضي حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في البطولة على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار هي قيمة جائزة المركز الأول (مليونا دولار) إضافة لمليون دولار تقدم إلى كل اتحاد خليجي يشارك منتخب بلاده في البطولة.

ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مليون دولار بخلاف المليون دولار التي يحصل عليها نظير المشاركة.