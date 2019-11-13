نتنياهو يهدد “الجهاد”: وقف الهجمات أو تسديد المزيد من الضربات

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حركة الجهاد في غزة بالمزيد من الضربات حال عدم توقفها عن إطلاق الصواريخ.

وقال في بيان عقب اجتماع وزاري: “دمرنا خلال الـ 24 ساعة الماضية أهدافا مهمة تابعة للجهاد واستهدفنا خلايا إرهابية خططت لإطلاق صواريخ على إسرائيل وبعضها كان على وشك إطلاقها”.

وأضاف: “قلت إننا لا نسعى إلى التصعيد ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا وبرد عنيف وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد أن تدرك ذلك الآن بدل ما تدرك ذلك بعد فوات الأوان بالنسبة لها”.

وأوضح أنه أمام حركة الجهاد خيار واحد الكف عن شن الهجمات أو تسديد المزيد من الضربات.