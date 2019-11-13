زميل رونالدو يحرج مدرب يوفينتوس ويفضح أكذوبته

أكد زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي لصحيفة “أي بولا” البرتغالية، عدم إصابة “الدون”، الأمر الذي يتناقض مع مزاعم مدرب يوفينتوس ماوريسيو ساري.

وقال غونكالو باتشينسيا: “رونالدو ليس مصابًا ويبدو بخير، ولابد من تواجده مع المنتخب حاليًا لكونه أفضل لاعب في العالم”.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، غدا الخميس، ثم يحل ضيفا على لوكسمبورغ، الأحد المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2020”

وجاءت تصريحات زميل رونالدو، متناقضة تمامًا مع تصرفات مدرب يوفنتوس ساري الذي أثار دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حينما بدل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميلان في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلا منه.

وعلق ساري على الواقعة قائلًا: “لقد فعل كل شيء ليلعب لكنني رأيت أنه لم يكن سليما واعتقدت أنه من الأفضل أن أخرجه.. في الشهر الماضي كان يشعر ببعض المشكلات القليلة في الركبة، كان في التدريب وأصيب في الرباط الجانبي، عندما يتدرب بكثافة عالية أو يلعب فإن ذلك لا يجعله متوازنًا وقد يؤدي ذلك إلى تلف في الساق والفخذ”.