“مدني الطائف” يحذر المواطنين والمقيمين من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار

حذر الدفاع المدني بالطائف، جميع المواطنين والمقيمين من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الطائف العميد ناصر الشريف: ورد اليوم الأربعاء تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بتساقط من البرد ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على – الطائف – ميسان – والأجزاء المجاورة من الساعة 12 حتى 9 مساء اليوم الأربعاء.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، مطالبة بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.