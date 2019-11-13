ماذا قال رئيس هيئة الرياضة بعد توجيه ولي العهد بتأمين 4 طائرات للجماهير لمساندة الهلال أمام أوراوا؟ #تجمع_الاوراويين_السعوديين34

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على توجيهه الكريم بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق الهلال في مباراة أوراوا الياباني.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة في المحافل الدولية في كافة المجالات”.