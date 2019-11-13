بعد توجيه ولي العهد.. “الهلال” يخصص الطائرات الأربع لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم

رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات تقل جماهير الهلال إلى اليابان لمؤازرة الفريق لكرة القدم بالنادي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم الأحد 24 من نوفمبر الجاري.

وثمن مجلس إدارة نادي الهلال، في بيان، اليوم الأربعاء، دعم ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي، حيث يأتي ذلك امتدادا لدعم سموه التاريخي لقطاع الرياضة والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

وتعتزم إدارة نادي الهلال تخصيص الطائرات الأربع لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي والذين ساهموا “بعد توفيق الله” في وصول الهلال إلى النهائي من خلال تفاعلهم ومؤازرتهم مع الفريق في جميع مبارياته.