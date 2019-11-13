شاهد.. وصول أردوغان للبيت الأبيض وسط هتافات: أنت داعشي أنت داعشي

استقبل متظاهرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له أمام البيت الأبيض أثناء زيارته للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهتافات “أنت داعش.. أنت داعشي”.

وظهر في الفيديو الذي تناقلته تقارير إعلامية أمريكية وعربية المتظاهرون يحتشدون في أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى البيت الأبيض أثناء عبور موكب وفد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاملين لافتات بصور الأخير مدون عليها انت داعش وهتافات بالعبارة نفسها.

والتقى الرئيس دونالد ترامب في واشنطن اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتباحث بشأن العدوان التركي على سوريا وما آل إليه الاتفاق المبرم بإيقف العمليات العسكرية من الجانب التركي.

وبأسلوب بدا وكأنه مساءلة، كما وصفته وسائل إعلام أمريكية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مقابلته في واشنطن قائلا إن “تركيا لديها 100 معتقل من تنظيم داعش الإرهابي”.

وصرح الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، بأن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد، وقد تركنا قوات في سوريا لتأمين النفط.