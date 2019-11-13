أرامكو: الاكتتاب لن يؤثر على دور السعودية داخل #أوبك

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية أكبر منتج بالمنظمة أكدت أن إدراج عملاق النفط أرامكو لن يؤثر على دورها داخل أوبك أو التزامها باتفاقات الإنتاج، وفقا لرويترز.

وأضاف أنه واثق من أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفًا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموًا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان النطاق السعري لأرامكو بالتزامن مع بناء سجل أوامر الاكتتاب في الشركة يوم الأحد المقبل.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.