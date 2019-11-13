قتلى ومصابون في انفجار خط غاز بمصر

وقع انفجار في خط غاز بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي مصر، الأربعاء، ما أدى لوقوع قتلى ومصابين.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وكشفت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للحريق الذي نجم عن الانفجار، فيما لم يعلن مصدر رسمي بعد عن أعداد الضحايا.

وكشفت التقارير أن شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، قطعت التيار عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد الحادث كإجراء احترازى.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بمستشفيات إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار، لاستقبال المصابين من الحريق.