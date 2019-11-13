التعليم: فتح باب الترشح لبرامج معهد الإدارة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

فتحت وزارة التعليم الترشح لبرامج معهد الإدارة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للعام التدريبي ١٤٤٠/١٤٤١ على أن لا يزيد عن ثلاثة برامج تدريبية خلال السنة ولاتزيد أيامها عن 12 يوم خلال السنة للمرشح

جاء ذلك في تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات

وتضمن التعميم، أنه بناءً على الخطة الزمنية للبرامج التدريبية والإعدادية والحلقات التطبيقية لمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي، وحرصاً من الوزارة على الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد لشاغلي الوظائف التعليمية، لذا نأمل إبلاغ مسؤول الترشيح بإدارتكم بتسجيل المرشحين من شاغلي الوظائف التعليمية

وشدد التعميم على الالتزام بالترشيح لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية فقط، ويستثنى من ذلك البرامج الادارية التي لها علاقة بطبيعة عمل المرشح /ة من مديري ومديرات الإدارات والأقسام

وأردف أن الترشح للحلقات التطبيقية يقتصر على مديري التعليم ومساعديهم فقط، ويراعى عدم تعارض مواعيد برامجهم المسجلة وفقًا للمصلحة التعليمية وتزويد المركز الوطني للتطوير الترشح على البرامج ذات الطابع التربوي فقط ويستثنى من ذلك البرامج الادارية التي لها طابع بعمل المرشح أو المرشحة من مديري ومديرات ورؤساء الأقسام

ويشمل الترشح للحلقات التطبيقية ( برامج إعداد القيادات” مديري الإدارات ومشرفي العموم في وكالات الوزارة بما يتوافق مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية التي يمارسها فعليًا

واستطرد: “يتم اعتماد الترشيح من قبل مسؤول الاعتماد بالوزارة، والقبول النهائي من عدمه سيكون آلياً من قبل معهد الإدارة” على أن “تتولى كل إدارة تعليم (مسؤول الترشيح فيها) بإبلاغ المرشحين بالقبول من عدمه وفق البيانات المعتمدة من مسؤول الاعتماد بالوزارة لإكمال الإجراء النظامي اللازم”، وأشار إلى أنه “يمكن الاطلاع على نتيجة الترشيح من خلال موقع المعهد.