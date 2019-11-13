ختام ” أولمبياد الروبوت ” بتعليم وادي الدواسر

اختتمت صباح اليوم فعاليات الأولمبياد الوطني للروبوت الذي نظمته وزارة التعليم وأقيمت فعالياته بقصر فارس نجد للإحتفالات في محافظة وادي الدواسر وبحضور محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك وبمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة واستمرت لمدة ثلاثة أيام من 14-16 من الشهر الجاري

و اطلع الحضور من مديري الدوائر الحكومية ومديري العموم بالوزارة على معرض المشاريع الطلابية المشاركة في الأولمبياد ، والذي تنافست من خلاله الإدارات والمناطق التعليمية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .

وأكد مُدير التعليم بمحافظة الدواسر، الدكتور أحمد بن خضران العُمري في كلمته بالحفل الخطابي أن الأولمبياد ركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة ، مشيرا إلى أهمية تلك المناسبة العلمية في مواكبة تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب الوطن صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها. شاهد بعد ذلك الجميع عرض مرئي عن فعاليات المسابقة .

و ثمَّن رئيس قسم النشاط العلمي بتعليم الطائف الأستاذ سمير الثقفي في كلمة له نيابة عن الإدارات المشاركة لوزارة التعليم إقامة مثل هذه المسابقات العلمية المتخصصة التي يتنافس من خلالها ناشئة وشباب الوطن في مجال الابتكار والتطبيق للتقنية الحديثة لخدمة البشرية ، مقدما شكره والوفود المشاركة لتعليم وادي الدواسر على حسن الاستضافة والتنظيم مما خلق جو تنافسي مثالي .

من جانبه قال مشرف عام النشاط العلمي بوزارة التعليم الأستاذ محمد سعيد بارزيق إن وزارة التعليم تعمل بالشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات العلمية والتقنية ذات العلاقة لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب ، تنمي فيهم روح الإبداع والابتكار وتهيئهم للمنافسة في المنظومة العالمية المعرفية وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، مشيدا بحسن التنظيم وطيب الاستضافة من تعليم وادي الدواسر ، مقدما شكره لجميع المشاركين والمحكمين والداعمين لإنجاح هذه المسابقة العلمية .

و شاهدالحضور أوبريت ( الوطن الطيب ) قدمه طلاب وطالبات التعليم بوادي الدواسر ، كرم بعدها المحافظ ومدير التعليم ومشرف عام الوزارة الجهات الراعية والإدارات التعليمية المشاركة والطلاب الفائزين بالأولمبياد ، كما أشاد المحافظ بما رآه من مشاريع إبداعية وابتكارات علمية ، يقف خلفها رجال مخلصون ورعاية ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة لشباب وأبناء هذا الوطن .