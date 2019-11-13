قائد سوريا الديمقراطية: الجيش التركي انتهك وقف إطلاق النار واحتل بلدة أثناء لقاء أردوغان وترامب

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأربعاء، إن قوات الجيش التركي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وشنت هجمات على بلدة تيل تمير أثناء اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في واشنطن.

وأضاف عبدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، هجمات القوات التركية أدت إلى نزوح جماعي للسكان، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. احتلت تركيا مربعات 1.100 كيلومتر منذ الاتفاق.