الرياض تستقبل أساطير كرة القدم لتكريم #ياسر_القحطاني #اعتزال_ياسر #اعتزال_ياسر_القحطاني

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن موعد حفل اعتزال قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر القحطاني، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي ستتواجد في الحفل، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

و سيواجه فريق الهلال بكامل نجومه خصمه “Y20” بقيادة ياسر القحطاني إلى جانب نخبة من أساطير كرة القدم، على رأسهم الإيطاليان أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي بالإضافة إلى الهولندي روبن فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو.

وسيعلن عن بقية الأسماء خلال الأيام المقبلة.

وسيحتضن استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض اللقاء المرتقب في الأول من شهر ديسمبر القادم.