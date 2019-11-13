القبض على لصّي سيارات و محال تجارية خطيرين في بريدة

تمكنت شرطة مدينة بريدة ،اليوم، من إلقاء القبض على لصين خطيرين أحدهما مواطن و الآخر مقيم تشادي في العقد الثاني من العمر تخصصا في سرقة المركبات و المحلات التجارية.

و أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهمين – مواطنٌ ، ومقيمُ من الجنسية التشادية – في العقد الثاني من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة بريدة ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنياتٍ أخرى ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .