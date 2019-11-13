فيسبوك: حذف 5.4 مليار حساب مزيف

أعلنت فيسبوك الأربعاء أنها حذفت 5.4 مليار حساب مزيّف حتى الآن هذا العام، في مؤشر إلى الجهود المستمرة التي تُبذل على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التلاعب والتضليل.

وأكدت فيسبوك “لقد عزّزنا قدرتنا على رصد محاولات خلق حسابات مزيّفة ومنعها”، وفق ما أعلنت الشركة في تقريرها الأخير حول الشفافية.

وتابعت “وفق تقديراتنا نمنع يوميا بواسطة أنظمة الرصد خاصتنا ملايين المحاولات لخلق حسابات مزيّفة”.

وتعتقد فيسبوك أن نسبة الحسابات المزيّفة، وهي التي يدّعي فيها أحدهم أنه شخص أو جهة لا وجود لها، بلغت نحو خمسة بالمئة المعدّل الشهري لمستخدميها الناشطين خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي.

وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيسبوك و754 ألف منشور على إنستغرام خلال الربع الثالث.

كما أضافت أيضا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير. وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.

وذكرت الشركة في تدوينة نشرتها أنها أزالت أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.

واستثمرت شبكة التواصل الاجتماعي مبالغ كبيرة لرصد حسابات مصممة لخداع الناس حول مصدر المعلومات وحذفها، وتحديدا عنما تنتشر المعلومات في إطارحملات منسّقة مع أجندات سياسية أو اجتماعية.