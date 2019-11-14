شاهد بالصور: الشبان المنتفضون يضرمون النار في مراكز قمعية وصور لخامنئي

اصدر المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة‌ بیانا حول اضرام النار من قبل الشبان المنتفضون فی مراکز النظام القمعیة‌.

وأكد أنه خلال الأيام 9- 12 نوفمبر أضرم الشبان المنتفضون النار في مراكز للبسيج وغيرها من الأجهزة القمعية في مختلف مناطق طهران ومدن أخرى بما في ذلك قزوين ومشهد والأهواز وكجساران و بروجرد و بندرس عباس.

كما أحرق ودمر الشبان المنتفضون صورا لخميني وخامنئي وغيرهما من رموز النظام في مختلف المدن الإيرانية.

واستهدف الشبان المنتفضون في طهران خلال الأيام المذكورة قاعدة للبسيج المعروفة بـ ”ولي عصر“ وقاعدة للباسيج المعروفة بـجواد الأئمة وهي مركزاستراتيجي لقوات الحرس و قاعدة للبسيج المعروفة بالشهيد بيغان.

وتأتي هذه الأنشطة في وقت كان فيه نظام الملالي في حالة تأهب قصوى خوفًا من انتفاضات الشعبين العراقي واللبناني، والاحتجاجات الشعبية داخل إيران.