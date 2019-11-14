تصفيات كأس العالم 2022: الإمارات والسعودية لتصحيح الأوضاع.. والعراق يواجه إيران

تخوض المنتخبات العربية مواجهات حاسمة في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستكون بعض المنتخبات أمام فرصة حسم تأهلها إلى المرحلة المقبلة، بينما يسعى البعض الآخر لتصحيح أوضاعه.

ويأمل منتخب الإمارات أن يستعيد حظوظه في المجموعة السابعة عندما يحل ضيفاً على فيتنام، حيث يحتل “الأبيض” المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف مضيفه وتايلاند برصيد 7 نقاط لكل منهما، إذ يسعى المنتخب الإماراتي إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام “أفيال الحرب” وتجنب الدخول في حسابات معقدة في الجولات المقبلة.

من جهته يسعى منتخب السعودية أن يستعيد انتصاراته عندما يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام نظيره الأوزبكي الذي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط في جعبة “الأخضر” الذي حقق فوزاً واحداً وتعادل في مباراتين حتى الآن.

أما المجموعة الأولى يسعى منتخب سوريا إلى حسم الصدارة التي يعتليها برصيد 9 نقاط، عندما يستضيف الوصيف، الصين برصيد 7 نقاط، بينما تشهد المجموعة الثانية اختباراً صعباً لمنتخب الأردن برصيد 7 نقاط الذي يستضيف المتصدر أستراليا برصيد 9 نقاط، وفي المجموعة نفسها يخوض منتخب الكويت 4 نقاط مواجهة سهلة أمام المتذيل تايبيه الذي لا يمتلك أي نقطة.

في المقابل ستكون المجموعة الرابعة على موعد مع مواجهة قوية عندما يلعب منتخب العراق المتصدر برصيد 7 نقاط مع نظيره الإيراني 6 نقاط، أما البحرين برصيد 7 نقاط يخوض مواجهة سهلة خارج أرضه أمام هونغ كونغ، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الثنائي العربي في الإطاحة بالمنتخب الإيراني من المنافسة.

وفي المجموعة الخامسة يسعى منتخب عمان 6 نقاط الاقتراب من قطر المتصدر 10 نقاط، عندما يلعب “الأحمر” على أرضه مع بنغلاديش، بينما تشهد المجموعة الثامنة خوض لبنان برصيد 6 نقاط في المركز الثالث مواجهة من العيار الثقيل على أرضه مع المتصدر كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط، حيث يأمل منتخب “الأرز” أن يحقق فوزاً يعزز حظوظه في التأهل إلى المرحلة المقبلة.